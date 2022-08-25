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"Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли": Ющенко высказался о том, когда закончится война

25 августа 2022, 13:41

Украинцы "уже дали жару" российскому диктатору Путину и продемонстрировали миру, что могут бороться, заявил третий президент Украины Виктор Ющенко.

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко рассказал о победе Украины / Фото УНИАН ​

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина прошла самую критическую фазу войны. При этом Россия уже проиграла, но Украина еще не выиграла. Помощи стран Запада мало, и предоставили они ее поздно. Об этом бывший глава государства сказал в интервью изданию Украинская правда.

"Мы прошли, с одной стороны, самую критическую фазу войны, когда фронт был 2200 км. Это фронт, который Европа не видела. А мы так встречали февраль, март, вели военные действия исключительно на собственных силах, на собственном энтузиазме, на собственном героизме наших мальчиков и девочек. Это был ужас, это была, я бы сказал, самая нижняя точка той трагедии, которая висела над Украиной, над Киевом", - отметил Ющенко.

Через полтора месяца Украина показала, чт "бездумный путинский план", провалился.

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"Кто-то правильно сказал, что российская армия не сильна, но длинная. Вот с этой длиной нам и приходится сейчас бороться, потому что те 190 тысяч, которые Путин бросил в феврале, уже 85% перемолоты: и лежат они в украинской земле или где-то в госпиталях российских", - отметил экс-президент.

Ющенко добавил, что следующая фаза войны – позиционная.

"Активность на значимой части фронта поддерживается лишь огневыми возможностями. К сожалению, кое-где россияне роют окопы, готовятся к зиме. Я надеюсь, что каждый день позиция европейская, позиция западная будет пересматриваться в точку большей мобилизации, более быстрой и ощутимой помощи Украине", - сказал Ющенко и добавил, что события в Крыму вселяют надежду.

"Это все говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин уже проиграл безусловно. Но мы еще не выиграли", - резюмировал бывший глава государства.

Как сообщал Главред, военный эксперт Петр Черник считает, что предоставление Украине американской авиации может привести к перелому ситуации на войне с Россией. Речь идет о боевых самолетах F-15 или F-16. Если их будет до 30 единиц, это может повлиять на события. Интенсивность боевых действий может снизиться уже текущей осенью. Далее вероятна пауза. Но есть угроза горячей фазы войны уже летом 2023 года.

Военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов считает, что война не закончится с освобождением Крыма и Донбасса – Украине придется идти на Москву, чтобы сломать хребет российскому медведю.

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