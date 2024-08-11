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ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

Анна Косик
11 августа 2024, 13:02
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Вражеские дроны удалось уничтожить силам противовоздушной обороны в одиннадцати областях Украины.
ПВО, ракета
Украинским силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей / Коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 11 августа враг в очередной раз атаковал Украину с помощью баллистики и ударных БпЛА. Также из реактивной артиллерии враг обстрелял Покровск, что в Донецкой области.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, на Украину летели 4 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области и 57 дронов типа "Shahed" из российских Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 53 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

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Силы ПВО отработали этой ночью в одиннадцати областях: Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской.

"Относительно российских ударов северо-корейскими ракетами скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных", - добавил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

ПВО уничтожила более полусотни 'шахедов': что известно о последствиях атаки на Украину
Силы ПВО сбили 53 ударных БпЛА врага / Воздушные силы ВС Украины

Что такое Воздушные силы ВС Украины?

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия едва ли не ежедневно атакует Украину с воздуха. Так вечером 10 августа в Сумах и Харькове прогремели взрывы. Россияне запустили КАБы и БпЛА.

Накануне, 9 августа, Россия ударила по супермаркету в Константиновке. Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что "это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян".

Тогда же на удар врага отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия будет отвечать за этот террор, и будет сделано все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал защиту и спасение жизней наших людей.

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