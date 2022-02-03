"Пьяный хозяин вяло пытался отогнать": в Днепре бойцовые псы напали и искусали даму с собачкой

В Днепре бойцовые псы напали и искусали даму с собачкой / скриншот из видео

В Днепре две бойцовские собаки, которых владелец выгуливал без поводков и намордников, набросились на горожанку и ее пса прямо среди улицы. Видео инцидента сняли прохожие и выложили в Сети.

Случай произошел в Днепре возле станции метрополитена "Покровская". В ролике четко видно, как две бойцовские собаки атакуют упавшую на землю женщину, которая собственным телом закрывает своего пса.

"Люди, помогите", – кричала женщина.

Причем хозяин псов, по всей видимости, был пьян, поскольку очень вяло пытался их отогнать, при это некрепко стоя на ногах.

"Собак вывели на прогулку без намордников и поводков, а хозяин находился в состоянии алкогольного опьянения. Собаки бросались на людей, затем набросились на женщину с собакой, погрызли ее в кровь", — рассказали очевидцы.

Реклама

Дальше к женщине подоспели двое мужчин-прохожих и пинками отогнали собак.

Читайте такжеВсе лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщины

Напомним, ранее сообщалось о том, что пятилетнего мальчика в Черкасской области в селе Новоселица покусала бойцовская собака. Как сообщают местные сми, собака набросилась на ребенка и сломала ему плечевую кость.

Как оказалось, разъяренную собаку сумела оттянуть от мальчика только его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.