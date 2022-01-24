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Пьяный житель Запорожья шутки ради швырнул гранату на балкон жилого дома

24 января 2022, 12:09

Как говорят копы, в доме №75 по улице Синенко, во дворе, крайне нетрезвый неизвестный мужчина, бросил на балкон квартиры на третьем этаже гранату модели "Ф-1".

Граната
Граната / УНИАН

В Запорожье мужчина швырнул гранату на балкон многоэтажного дома, но боеприпас, к счастью, не взорвался. Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Национальной полиции по Запорожской области.

Напомним, 23 января, в полицию Запорожья поступило сообщение от 51-летнего мужчины, который сообщил, что в доме №75 по улице Сергея Синенко, во дворе, крайне нетрезвый неизвестный мужчина, бросил на балкон квартиры на третьем этаже гранату модели "Ф-1". Но боеприпас не взорвался.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили на балконе указанной квартиры пустой корпус гранаты "Ф-1" ‒ но без взрывчатого вещества со следами ржавчины и следами копоти.

"Проведена эвакуация 20 жителей 4 подъезда дома. Во время проверки работниками УПП установлено, что корпус гранаты в квартиру из хулиганских побуждений бросил безработный 41-летний ранее судимый мужчина. Относительно него решается вопрос об избрании меры пресечения. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса", — сообщила спикер областной полиции Елена Лебединская.

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Напомним, ранее в одну из больниц Борисполя (Киевская область) мужчина-пациент, у которого диагностировали коронавирусом COVID-19, принес гранату в больницу.

Об этом на своей странице в Facebook написал врач Илья Луцив.

"Пациент принес в ковидное отделение гранату. Я знаю, что вы иногда хотите поубивать врачей, но от этого и пациенты пострадают", — сказал он.

По словам Луцива, граната в помещении с кислородом в разы опаснее для окружающих.

"Спасибо реаниматологам за наблюдательность и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет", — написал он.

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