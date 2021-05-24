В Европе участились случаи лишения нелегально работающих украинцев заработанных денег / ua.depositphotos.com

Эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб рассказал, что в Европе участились случаи лишения нелегально работающих украинцев заработанных денег при возвращении домой, после чего также следует депортация.

Как рассказал в комментарии УНИАН Тридуб, поездка с целью нелегального трудоустройства за рубежом может закончиться плачевно.

В лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда.

В худшем случае такой работник, в Германии, например, может получить уголовное наказание, а в Польше понести административную ответственность.

Кроме того, украинцев при возвращении домой все чаще лишают заработанных нелегально денег.

"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", – сказал Тридуб.

По словам эксперта, наши сограждане, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам. При отсутствии договора с работодателем или его копии может произойти что угодно. Не будет соответствовать вид работы, количество заработанных денег, условия труда, проживания.

Также существует большой риск столкнуться с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.

"Они обещают всё решить за человека: найти работу, оформить документы (рабочую визу, приглашение, медицинскую страховку и другие справки, тест на COVID-19), решить вопрос с обсервацией (договориться, укоротить, обойтись без нее), обеспечить трансфер. И все это за 100, 200, 500 долларов", - пояснил эксперт.

Кроме того, фальшивые агентства по трудоустройству предоставляют разные варианты трудоустройства:

по времени,

по нагрузкам,

по видам работ,

по странам.

Также стали выдвигать низкие требование к работникам по состоянию здоровья и знанию языков.