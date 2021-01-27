УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов

27 января 2021, 11:45
Прослушать новость
Остановить

Закон о защите граждан от коллекторов в первом чтении поддержали 240 депутатов

Рада
Верховная Рада / УНИАН

Нардепы Рады на пленарном заседании в первом чтении поддержали законопроект авторства представительницы фракции Слуга народа Ольги Смаглюк-Василевской ‒ "О защите должников при урегулировании просроченной задолженности" (№4241). Как сообщается на сайте парламента, "За" проголосовали 240 нардепов.

Суть законопроекта сводится ко внесению больших изменений в закон "О потребительском кредитовании". Авторы дали законодательное определение таким понятиям, как "коллекторская компания" и "урегулирование просроченной задолженности".

В первом случае это юридическая или финансовая организация, которая занимается урегулированием по договору с кредитором. Под вторым понятием теперь подразумеваются меры, которые направлены на погашение долга во внесудебном порядке. Право надзора за коллекторскими компаниями получил Национальный банк Украины. Он же будет вести специальный государственный реестр таких организаций, выдавать лицензии, налагать штрафные санкции в случае нарушений и лишать права на работу.

Кроме того, финансовый регулятор обязали защищать права потребителей кредитов и рассматривать их жалобы. Банки и финансовые компании при подписании кредитных договоров теперь обязаны уведомлять заемщиков о том, что в случае задержки выплат имеют право привлекать коллекторов. В этом же законопроекте депутаты заложили основные этические правила и обязанности коллекторов. Теперь они должны будут вежливо обращаться с должниками (не угрожать, не применять физическое насилие и т.п.).

В документе также запрещается коллекторам звонить должникам в период с 20:00 до 8:00 каждые сутки, более двух раз в день, сообщать третьим лицам о долге, а также требовать от родственников погашения долгов.

Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку

Напомним, ранее сообщалось:

Верховная Рада коллектор коллекторы Ольга Василевская-Смаглюк
Сейчас вы просматриваете новость «Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает
Следующий материал

Последние новости

13:16
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
13:15
Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду
13:14
Мишель Андраде рассказала о своем парне
13:10
В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам Видео
12:58
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
12:54
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
12:34
Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов Видео
12:33
В России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США Видео
12:24
Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее Видео
12:19
Падение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России Видео
12:16
Настоящая зима: погода в Украине резко меняется Видео
12:10
На Киев надвигается снежный "апокалипсис" Видео
12:01
Как часто заниматься спортом, чтобы похудеть Видео
12:00
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
11:53
Апина призналась в новых нарушениях законов Украины Видео
11:45
Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов
11:33
Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала
11:19
ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию Видео
11:17
Лазерная депиляция: названы побочные эффекты Видео
11:01
Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Видео
Реклама
10:58
"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном
10:38
Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Видео
10:37
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:32
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья Видео
10:25
После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой
10:25
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима мнение
09:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
Реклама
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять