Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов

Верховная Рада / УНИАН

Нардепы Рады на пленарном заседании в первом чтении поддержали законопроект авторства представительницы фракции Слуга народа Ольги Смаглюк-Василевской ‒ "О защите должников при урегулировании просроченной задолженности" (№4241). Как сообщается на сайте парламента, "За" проголосовали 240 нардепов.

Суть законопроекта сводится ко внесению больших изменений в закон "О потребительском кредитовании". Авторы дали законодательное определение таким понятиям, как "коллекторская компания" и "урегулирование просроченной задолженности".

В первом случае это юридическая или финансовая организация, которая занимается урегулированием по договору с кредитором. Под вторым понятием теперь подразумеваются меры, которые направлены на погашение долга во внесудебном порядке. Право надзора за коллекторскими компаниями получил Национальный банк Украины. Он же будет вести специальный государственный реестр таких организаций, выдавать лицензии, налагать штрафные санкции в случае нарушений и лишать права на работу.

Кроме того, финансовый регулятор обязали защищать права потребителей кредитов и рассматривать их жалобы. Банки и финансовые компании при подписании кредитных договоров теперь обязаны уведомлять заемщиков о том, что в случае задержки выплат имеют право привлекать коллекторов. В этом же законопроекте депутаты заложили основные этические правила и обязанности коллекторов. Теперь они должны будут вежливо обращаться с должниками (не угрожать, не применять физическое насилие и т.п.).

В документе также запрещается коллекторам звонить должникам в период с 20:00 до 8:00 каждые сутки, более двух раз в день, сообщать третьим лицам о долге, а также требовать от родственников погашения долгов.

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