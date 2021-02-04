Рада сняла запрет на торги по проведению "большой" приватизации / УНИАН

Украинский парламент в первом чтении принял законопроект №4543 о запрете (который был введен из-за коронавирусного карантина) на проведение аукционов по продаже в стране объектов "большой" приватизации. Как стало известно из трансляции заседания Рады, за основу документ поддержали 284 парламентария.

"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины. С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", ‒ говорится в пояснительной записке.

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