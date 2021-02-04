Рада сняла запрет на торги по проведению "большой" приватизации

За основу документ об отмене запрета на торги в рамках "большой" приватизации поддержали 284 парламентария.
Украинский парламент в первом чтении принял законопроект №4543 о запрете (который был введен из-за коронавирусного карантина) на проведение аукционов по продаже в стране объектов "большой" приватизации. Как стало известно из трансляции заседания Рады, за основу документ поддержали 284 парламентария.
"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины. С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", ‒ говорится в пояснительной записке.
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Напомним, ранее сообщалось:
- На аукционе была продана столичная гостиница Днепр. Государство смогло выручить от приватизации объекта 1, 111 млрд гривен.
- Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, ближайшие несколько лет в Украине пройдет волна приватизации государственных предприятий. В результате серии сделок государственный бюджет намерен привлечь 1 миллиард долларов.