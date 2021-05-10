Ради деда-ветерана: на Одесчине мальчик напился водки на могилах

Мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмки с водкой, которые взял и немедленно выпил.
В селе Дальницкой территориальной громады (Одесская область) шестилетний мальчик выпил пять поминальных рюмок водки и угодил в больницу. Об этом сообщили представители Главного управления Нацполиции по региону.
Как говорят копы, лежащего на земле ребенка увидели местные жители и вызвали бригаду скорой помощи.
"Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", − сообщили полицейские.
За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать составлен административный протокол по части 1 статьи 184 украинского Уголовного кодекса об административных правонарушениях.
В полиции утверждают, что сейчас жизни шестилетнего ребенка ничего не угрожает. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Новоградковка. Людям, которые обратили внимание на ребенка, он рассказал, что выпил пять рюмок водки.
Читайте такжеВодка, коньяк и виски: можно ли пить алкоголь во время эпидемии
Напомним, ранее сообщалось:
- Кандидат в депутаты сельсовета в Черкасской области от Радикальной парии Олега Ляшко устроил "пир" во время своей избирательной компании.
- Он приглашал всех желающих употреблять водку и лично наполнял им рюмки.