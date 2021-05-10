Ради деда-ветерана: на Одесчине мальчик напился водки на могилах

На Одесчине мальчик напился водки на могилах / УНИАН

В селе Дальницкой территориальной громады (Одесская область) шестилетний мальчик выпил пять поминальных рюмок водки и угодил в больницу. Об этом сообщили представители Главного управления Нацполиции по региону.

Как говорят копы, лежащего на земле ребенка увидели местные жители и вызвали бригаду скорой помощи.

"Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", − сообщили полицейские.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать составлен административный протокол по части 1 статьи 184 украинского Уголовного кодекса об административных правонарушениях.

В полиции утверждают, что сейчас жизни шестилетнего ребенка ничего не угрожает. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Новоградковка. Людям, которые обратили внимание на ребенка, он рассказал, что выпил пять рюмок водки.

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