Ракетный удар РФ по Днепропетровщине: стало известно о новых жертвах

РФ нанесла удар по Новомосковскому району / Facebook/MNSDNE

Вражеский ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области унес жизни трех человек, спасатели уже более 42 часов продолжают тушить пожар.

Такие данные в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего. Пожарные продолжают усмирять пламя. Работают уже более 42 часов", - написал он.

Отметим, что 18 июня Резниченко сообщил, что в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом вследствие ракетного удара военных РФ. Один спасатель погиб, двое с ожогами были госпитализированы. Пострадали 13 человек.

19 июня число жертв в результате ракетного удара нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области увеличилось до двух, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Напомним, вечером в субботу, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. Они попали ракетами по местной нефтебазе.

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