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Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

Руслана Заклинская
18 января 2025, 23:50
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Подоляк утверждает, что Трампу объяснили, что война - это не только захват территорий, но и ослабление Запада.
Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ
Киев убедил Трампа, что слишком ранние переговоры с РФ будут фатальными / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Украина убедила команду Трампа, что слишком ранние переговоры с РФ будут фатальными
  • Мирные переговоры нужно вести только после ослабления России
  • Украина готовится вести переговоры с неидеальной позиции

Киев предупредил команду избранного президента США Дональда Трампа, что любая попытка начать мирные переговоры с Россией слишком рано станет фатальной для Украины. Агрессора необходимо ослабить, прежде чем начинать диалог. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Несмотря на то, что Трамп больше не обещает "мир за 24 часа", его команда продолжает утверждать, что война может завершиться за "100 дней" или "несколько месяцев". В материале отметили, что такие сроки завершения войны вызывают беспокойство в Киеве.

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"Суть в том, что здесь нельзя принимать простых быстрых решений. Инициативу надо контролировать, ее нельзя отдавать России", - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Пока российская армия медленно продвигается на Донбассе, Украина реализует стратегию дальнобойных ударов по российским объектам ВПК и нефтепереработки. По словам Подоляка, эти удары значительно влияют на российскую экономику, особенно на нефтеперерабатывающий сектор, который является одним из самых болезненных мест для Кремля.

Подоляк подчеркнул, что на переговоры Россия должна прийти из-за давления, а не по собственному желанию.

"46% российского нефтеперерабатывающего сектора находится под ударом или в зоне действия украинского оружия. Это означает, что Россия постепенно теряет значительную часть этого ключевого сектора своей экономики. Кроме того, мы также наносим удары по ключевой военной инфраструктуре в европейском регионе России. Нам нужно иметь возможность поддерживать такое давление, если мы хотим вступить в переговоры с позиции силы. Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры", - утверждает советник руководителя ОП.

Однако, по словам источника издания в украинской разведке, россияне в большинстве случаев восстанавливают нефтяные объекты в течение недели. Поэтому Украине необходимо укрепить давление, в частности через поставки западных ракет и жесткие энергетические санкции, чтобы заставить Путина серьезно задуматься о прекращении агрессии.

Подоляк считает, что частично удалось объяснить команде Трампа, что война с Россией - это "не столько о захвате украинской территории, сколько о перераспределении влияния". Трампу донесли, что целью Путина является не только захват территории, но и ослабление Запада.

Несмотря на определенный оптимизм, украинские чиновники готовятся к возможности вести переговоры даже с неидеальной позиции, если Трамп попытается навязать быстрый мир. В таком случае Украина будет пытаться привлечь к процессу европейских партнеров, в частности Великобританию, и добиться размещения международного военного контингента на своей территории как гарантии безопасности.

Роль Трампа в завершении войны - новости по теме

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп намерен быстро завершить войну в Украине после вступления в должность, при этом его не волнуют условия, при которых это будет достигнуто, заявил бывший советник Трампа Джон Болтон. Он предположил, что длительное прекращение огня может превратить линии разграничения в новую границу между Украиной и Россией.

Зато генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Дональд Трамп будет демонстрировать силу в отношениях с Владимиром Путиным. По его словам, Трамп не захочет быть тем, кто "потерял Украину".

Кроме этого, Украина не против дипломатии, но требует гарантий безопасности, чтобы избежать повторной агрессии со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский верит, что войну можно завершить в этом году, и считает, что Трамп может помочь давить на Путина для начала переговоров.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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