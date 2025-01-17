Украина могла выиграть войну до 2025 года: какая ошибка Байдена помешала этому

Администрация Байдена абсолютно безосновательно была обеспокоена действиями Путина.

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Украина могла выиграть войну до 2025 года / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, facebook/joebiden

Ключевые тезисы Кейгана:

Какое решение Байдена повлияло на войну в Украине

Администрация Байдена вела достаточно осторожную игру

Известный американский политолог, аналитик Роберт Кейган назвал самую большую ошибку 46-го президента США Джо Байдена, которая помешала Украине выиграть войну до 2025 года.

"Самая большая ошибка? Я думаю, вместо того, чтобы осознать, что мы не можем позволить Украине проиграть войну и влить в Украину все, что мы могли, так быстро, как мы могли, технологически и с точки зрения количества оружия, вместо этого администрация Байдена медлила с действиями, медлила с предоставлением определенных видов помощи", - пояснил политолог в интервью CNN. видео дня

По мнению Роберта Кейгана, администрация Байдена абсолютно безосновательно была обеспокоена тем, что может сделать российский диктатор Путин.

"Они были обеспокоены, по моему мнению, совершенно безосновательно, тем, что может сделать Путин. Я не думаю, что у Путина были какие-то реальные варианты ответа, которые могли бы навредить Соединенным Штатам. Поэтому они вели достаточно осторожную игру, и в результате мы оказались в ситуации, когда этого оказалось недостаточно", - добавил политолог.

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Министр обороны США сообщил, что этот пакет будет последним для военной помощи Украине во времена администрации президента США Джо Байдена. Пакет включает ракеты для украинской ПВО, больше снарядов и больше ракет.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсуждает с США возможность производства систем ПВО и ракет. По его словам, РФ продолжает терроризировать Украину из-за своего превосходства в небе, поэтому партнеры должны реализовать свои договоренности, которые уже существуют.

США ввели новый мощный пакет санкций против РФ. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый санкционный пакет США, направленный на усиление давления на Россию из-за ее агрессии и нарушения международного права, учитывает ряд предложений санкционной группы.

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