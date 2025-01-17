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Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине

Мария Николишин
17 января 2025, 16:15
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Беспилотники помогли замедлить продвижение России на востоке Украины.
Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине
Производство украинских беспилотников / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • США помогли Украине в развитии военной индустрии беспилотников
  • Это та часть военной поддержки, которая оставалась "в тени"
  • Усилия по использованию беспилотников начались после первого контрнаступления ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила информацию о том, как она помогла Украине в развитии военной индустрии беспилотников. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что официальные лица США сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников, борясь с более многочисленной и лучше оснащенной армией страны-агрессора России.

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Отмечается, что это та часть военной поддержки США, которая до сих пор оставалась "в тени".

По словам издания, помощь включала поддержку (деньгами и направлением сотрудников разведки в Украину) в разработке нового поколения беспилотников и революционных методах ведения войны.

Советник по национальной безопасности США Джейк Саллива заявил, что поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на войну.

"Мы увидели, как беспилотные летательные аппараты становятся все более важными в боевых действиях в Украине и будут играть центральную роль во всех будущих боях", - подчеркнул он.

По его словам, усилия по использованию беспилотников начались после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, а активизировались они во время подготовки ко второму контрнаступлению Украины.

В NYT со ссылкой на американских чиновников добавили, что инвестиции США сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными - они уничтожили четверть российского черноморского флота и помогли замедлить продвижение России на востоке Украины.

Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине
Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Беспилотники - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 6 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина наращивает собственное производство дальнобойных ракет и ракеты-дронов, в частности, "Паляница", которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.

Кроме того, Украина в 2025 году планирует увеличить инвестиции в промышленность для разработки отечественных дронов и дальнобойного оружия в больших масштабах. На это планируют выделить более 4 миллиардов долларов.

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The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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