Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине

Администрация президента США Джо Байдена рассекретила информацию о том, как она помогла Украине в развитии военной индустрии беспилотников. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что официальные лица США сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников, борясь с более многочисленной и лучше оснащенной армией страны-агрессора России.

Отмечается, что это та часть военной поддержки США, которая до сих пор оставалась "в тени".

По словам издания, помощь включала поддержку (деньгами и направлением сотрудников разведки в Украину) в разработке нового поколения беспилотников и революционных методах ведения войны.

Советник по национальной безопасности США Джейк Саллива заявил, что поддержка оказала "реальное стратегическое влияние" на войну.

По его словам, усилия по использованию беспилотников начались после первого контрнаступления украинцев осенью 2022 года, а активизировались они во время подготовки ко второму контрнаступлению Украины.

В NYT со ссылкой на американских чиновников добавили, что инвестиции США сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными - они уничтожили четверть российского черноморского флота и помогли замедлить продвижение России на востоке Украины.

Напомним, как сообщал Главред, 6 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина наращивает собственное производство дальнобойных ракет и ракеты-дронов, в частности, "Паляница", которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.

Кроме того, Украина в 2025 году планирует увеличить инвестиции в промышленность для разработки отечественных дронов и дальнобойного оружия в больших масштабах. На это планируют выделить более 4 миллиардов долларов.

