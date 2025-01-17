"Я готова к этим отношениям": Ольга Сумская рассказала о своем поклоннике

Ольга Сумская всегда имела достаточно внимания от поклонников.

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Ольга Сумская рассказала о поклонниках / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

Ольга Сумская рассказала о личном

Актриса всегда была верной мужу

Украинская популярная актриса Ольга Сумская рассказала, как один поклонник предоставил ей самолет, чтобы она смогла вовремя успеть из Донецка появится в Ивано-Франковске.

В интервью для "HealthRightUkraine&УФГЗ" Ольга призналась, что внимания от мужчин было всегда много.

"Конечно, попытки были. И самолеты присылали. Чего только не было! Сумасшедшие букеты, уговоры", – отметила Сумская.

Но актриса всегда была верной женой Виталию Борисюку, хотя ей были приятны знаки внимания.

"Помню, когда мне надо было провести два концерта в разных городах. И я просто ощущала, что человек влюблен. Я говорю: "У меня сегодня в Донецке концерт, а второй вечером в Ивано-Франковске". – "Нет вопросов, я даю свой самолет. Ну это красиво", поделилась Ольга.

Также она рассказала, что всегда в жизни выбирала семью.

"Когда возникают такие ситуации – женщина сомневается, пошла химия, и будто бы все загорелось во мне, и я готова к этим отношениям, несмотря на то, что замужем. Так вот я бы посоветовала всегда выбирать семью, потому что так потом жалеть будешь о тех случаях, когда прыгнул в гречку", – поделилась звезда.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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