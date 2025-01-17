Повторит судьбу СССР: Ягун раскрыл неожиданный сценарий распада России

В России меняется этнический состав российской страны - чем это грозит.

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Россия может повторить судьбу СССР / коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Ключевые тезисы Ягуна:

Россия просто не может существовать в ее нынешнем виде

Когда современная Россия начнет трещать по швам

На сайте Главред состоялся чат с бывшим заместителем председателя СБУ, генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном. Эксперт рассказал, есть ли на сегодня предпосылки, которые бы свидетельствовали о том, что Россия в дальнейшем не сохранится в ее нынешних границах и, повторит ли судьбу СССР.

Бывший замглавы СБУ заявил, что страна-агрессор Россия просто не может существовать в ее нынешнем виде, тем более в условиях постоянной турбулентности.

"Не может и все. Россия сейчас делает то же, что предшествовало распаду Российской империи и Советского Союза, например, настаивает, что родного языка не существует - есть народный язык", - рассказал Ягун.

"История циклична, и она снова повторится. Не сегодня-завтра современная Россия начнет трещать по швам. Потому что противоречия, которые просматриваются, особенно на Кавказе в национальных республиках, не могут пройти бесследно. Заметьте, как меняется этнический состав российской страны: в ближайшие 10-15 лет православная Россия станет мусульманской. Именно поэтому в РФ и началась истерия по демографии, именно поэтому они развернули кампанию по повышению рождаемости. Но женщины - это не машины, поэтому даже за деньги они смогут много рожать", - добавил Ягун.

Он также считает, что в России скоро даже Храм Василия Блаженного скоро превратят в мечеть.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Новости России

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Валерий Рябых рассказал, что страна-агрессор Россия не может противостоять ударам ВСУ по нефтебазам РФ. Одним из направлений ВСУ является уничтожение возможностей логистического обеспечения войск, в частности горючего, которое является жизненно важным ресурсом для армии на поле боя.

В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины. В ночь на среду, 8 января, Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. После удара на объекте началась "повторная детонация". В социальных сетях люди начали жаловаться на сильный запах гари.

Стало известно, что в России больше не верят в победу в войне. В отличие от официальной риторики Кремля, российские экспертные круги не считают победу РФ или военное поражение Украины базовыми сценариями для 2025 года. Для реализации "победного" сценария Москве в этом году нужны значительные дополнительные ресурсы.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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