Пособник войны против Украины получит миллиарды кубов газа от РФ – Путин

Москва и Тегеран обсуждают технические вопросы относительно поставок газа.

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Путин планирует поставить Ирану до 55 млрд кубометров газа / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из заявления Путина:

Россия и Иран обсуждают поставки газа Тегерану

Россия планирует поставить Ирану до 55 млрд кубометров газа

Агрессор Россия планирует поставлять газ, который ранее шел в Европу, одному из своих ближайших союзников – Ирану.

Как сообщает The Moscow Times, на пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом глава Кремля Владимир Путин заявил, что стороны пока обсуждают технические вопросы.

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"Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров", - сказал российский руководитель.

Карта газопроводов из России в Европу / Инфографика: Главред

Также Владимир Путин подчеркнул, что в дальнейшем объемы поставок газа в Иран могут достигнуть показателя до 55 млрд кубометров топлива в год.

Поставки российского газа в Европу – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 1 января истек контракт Нафтогаза и Газпрома по транзиту газа в Европу. Таким образом, газ через территорию Украины в европейские страны поступать перестал.

После этого правительство Словакии во главе с Робертом Фицо спровоцировало кризис в отношениях с Украиной, пытаясь получить российский газ. Фицо отправился на встречу с Путиным, где Россия, как утверждает словацкий премьер, якобы дала гарантии Братиславе относительно поставок газа.

Также из-за прекращения транзита газа из России угрозами в адрес Украины разразились и в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что Будапешт, мол, может заблокировать вступление Киева в Евросоюз.

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