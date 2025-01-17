Пособник войны против Украины получит миллиарды кубов газа от РФ – Путин

Главное из заявления Путина:
- Россия и Иран обсуждают поставки газа Тегерану
- Россия планирует поставить Ирану до 55 млрд кубометров газа
Агрессор Россия планирует поставлять газ, который ранее шел в Европу, одному из своих ближайших союзников – Ирану.
Как сообщает The Moscow Times, на пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом глава Кремля Владимир Путин заявил, что стороны пока обсуждают технические вопросы.
"Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров", - сказал российский руководитель.
Также Владимир Путин подчеркнул, что в дальнейшем объемы поставок газа в Иран могут достигнуть показателя до 55 млрд кубометров топлива в год.
Поставки российского газа в Европу – что об этом известно:
Как сообщал Главред, 1 января истек контракт Нафтогаза и Газпрома по транзиту газа в Европу. Таким образом, газ через территорию Украины в европейские страны поступать перестал.
После этого правительство Словакии во главе с Робертом Фицо спровоцировало кризис в отношениях с Украиной, пытаясь получить российский газ. Фицо отправился на встречу с Путиным, где Россия, как утверждает словацкий премьер, якобы дала гарантии Братиславе относительно поставок газа.
Также из-за прекращения транзита газа из России угрозами в адрес Украины разразились и в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что Будапешт, мол, может заблокировать вступление Киева в Евросоюз.
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