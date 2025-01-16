'Кучно работают дроны по России': в Воронежской области вспыхнула нефтебаза

Видео с места происшествия демонстрируют мощный пожар, который виден на большом расстоянии.

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Во время масштабной атаки дронов на Россию загорелась нефтебаза / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

Неизвестные дроны атаковали Воронежскую область РФ

В результате атаки загорелась нефтебаза

В среду, 15 января, дроны атаковали нефтебазу в Воронежской области России. После серии взрывов на нефтебазе вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные Telegram-каналы, губернатор Воронежской области Александр Гусев и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"Кучно работают дроны по России", - около 22:22 сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко. видео дня

Вскоре Коваленко добавил, что в Воронежской области загорелась нефтебаза и опубликовал видеозаписи с места событий.

Местные жители отмечают, что перед этим над городом Лиски прогремела серия взрывов. Также в небе наблюдались вспышки, что, вероятно, свидетельствует о работе системы ПВО в районе НПЗ.

По словам очевидцев, несколько беспилотников упали на территории нефтебазы, что вызвало возгорание. Как отмечает Telegram-канал Baza, НПЗ атаковали сразу три дрона, которые упали на объект с разницей в несколько минут.

Смотрите видео пожара на нефтебазе в Воронежской области РФ:

Пожар на нефтебазе / Фото: скриншот

Губернатор области подтвердил, что в пригороде Воронежа обнаружили несколько беспилотных летательных аппаратов. В то же время предтавник власти оккупантов традиционно заявил, что все БпЛА уничтожили. Однако кадры с места инцидента демонстрируют зарево от пожара.

Впоследствии Гусев уточнил, что в результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. Также российский губернатор предупредил, что опасность атаки дронов в регионе осталась.

Атаки по РФ - последние новости

Напомним, 8 января в российском Энгельсе прогремела серия взрывов, после которых возник пожар на нефтебазе. По словам губернатора Романа Бусаргина, обломки беспилотников попали в промышленный объект.

В результате атаки на нефтебазу в Энгельсе был уничтожен большой запас специфического топлива, важного для стратегических бомбардировщиков России. Николай Маломуж пояснил, что уничтожение горючего затрудняет функционирование авиации.

Как сообщал Главред, в ночь на 10 января неизвестные дроны атаковали по меньшей мере пять регионов России, вызвав пожары в нескольких из них. Минобороны России заявило, что их ПВО якобы сбила 40 дронов, из которых 16 - в Ростовской области.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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