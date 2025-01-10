Украинские ракеты и дроны взорвали склад российских БПЛА под Ростовом – СМИ

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- Поражен склад хранения дронов-разведчиков РФ
- Дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу
В Ростовской области страны-агрессора РФ поражен склад хранения дронов-разведчиков в результате совместной операции Службы безопасности Украины и ВМС ВСУ.
Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в Силах обороны, в ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.
При этом уточняется, что сначала беспилотники спецслужбы "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект прилетел "Нептун".
По данным источника, как сообщают очевидцы из российских соцсетей, многократные взрывы вблизи Чалтыря свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.
"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", - добавил источник в Силах обороны.
Удары вглубь РФ - последние новости по теме
Напомним, в ночь на 10 января в нескольких регионах страны-агрессора звучали взрывы. Как оказалось, целями воздушного удара по территории России были, в частности, замаскированные военные объекты. Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко отметил, что они были атакованы в Ростовской и Ленинградской областях.
Как сообщал Главред, недавно Крым содрогнулся от мощных взрывов. Они прозвучали в Камышовой и Казачьей бухтах - появились сообщения о "громких взрывах с моря", которые связывают с атакой морских дронов.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский тоже отчитался об ударах дронами по целям РФ в декабре. Согласно его данным, Силами беспилотных систем было поражено 54 тысячи целей РФ, из них 49% - дронами-камикадзе.
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Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно
ПКР Р-360 "Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия.
Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 бо́льшим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.
Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года.
В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражён российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.
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