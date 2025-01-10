Украинские ракеты и дроны взорвали склад российских БПЛА под Ростовом – СМИ

Сначала беспилотники СБУ "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект прилетел "Нептун".

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Поражен склад дронов в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Поражен склад хранения дронов-разведчиков РФ

Дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу

В Ростовской области страны-агрессора РФ поражен склад хранения дронов-разведчиков в результате совместной операции Службы безопасности Украины и ВМС ВСУ.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в Силах обороны, в ночь на 10 января дроны СБУ и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

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При этом уточняется, что сначала беспилотники спецслужбы "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект прилетел "Нептун".

По данным источника, как сообщают очевидцы из российских соцсетей, многократные взрывы вблизи Чалтыря свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", - добавил источник в Силах обороны.

/ Инфографика: Главред

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Напомним, в ночь на 10 января в нескольких регионах страны-агрессора звучали взрывы. Как оказалось, целями воздушного удара по территории России были, в частности, замаскированные военные объекты. Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко отметил, что они были атакованы в Ростовской и Ленинградской областях.

Как сообщал Главред, недавно Крым содрогнулся от мощных взрывов. Они прозвучали в Камышовой и Казачьей бухтах - появились сообщения о "громких взрывах с моря", которые связывают с атакой морских дронов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский тоже отчитался об ударах дронами по целям РФ в декабре. Согласно его данным, Силами беспилотных систем было поражено 54 тысячи целей РФ, из них 49% - дронами-камикадзе.

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Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно ПКР Р-360 "Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия. Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 бо́льшим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года. В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражён российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.

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