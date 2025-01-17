Невестке Королевой наконец-то вставят зубы

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Мелисса Фокс, Архип Глушко, Наташа Королева / коллаж: Главред, фото: stagram.com/melissa_foxs_/

Беззубая невестка предательницы Украины Наташи Королевой, которая долгие годы уже будучи публичной ходила без зубов, наконец-то поделилась радостной новостью.

Теперь она проходит операцию на челюсти, видимо для того, чтобы там вскоре появились новые зубы. Ей провели наращивание челюсти. Как пишут пропагандистские СМИ, молодая женщина даже показала фото того, как она выглядит сразу после операции.

Она также добавила, что ей предстоит еще долгий путь и сейчас она восстанавливается после хирургического вмешательства.

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Невестка Наташи Королевой нарастила челюсть / Фото 7Дней

Путинистка Королева вставит зубы невестке / Фото 7дней

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как раньше сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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