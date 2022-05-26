Рашистов заманили в ловушку: в США раскрыли детали разгрома переправы РФ на Луганщине

На месте краха рашистов остались взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела русских солдат.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили около 400 российских оккупантов, которые пытались переправиться через реку Северский Донец на Луганщине.
На месте краха рашистов остались взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела русских солдат, наполовину утопающие в грязи. Соответствующие фото публикует американское издание The New York Times.
Журналисты пишут, что неудачная операция РФ в районе Белогоровки Луганской области в начале мая стала для русской армии одним из самых смертоносных сражений войны.
В ловушке в крошечном лесном уголке погибло не менее 400 российских солдат, в основном от прицельных артиллерийских обстрелов.
Отмечается, что части оккупантам дали возможность переправиться, после чего был нанесен мощный удар по силам врага.
Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.
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