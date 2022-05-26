Рашистов заманили в ловушку: в США раскрыли детали разгрома переправы РФ на Луганщине

ВСУ уничтожили переправу РФ / nytimes.com

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили около 400 российских оккупантов, которые пытались переправиться через реку Северский Донец на Луганщине.

На месте краха рашистов остались взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела русских солдат, наполовину утопающие в грязи. Соответствующие фото публикует американское издание The New York Times.

Журналисты пишут, что неудачная операция РФ в районе Белогоровки Луганской области в начале мая стала для русской армии одним из самых смертоносных сражений войны.

В ловушке в крошечном лесном уголке погибло не менее 400 российских солдат, в основном от прицельных артиллерийских обстрелов.

Отмечается, что части оккупантам дали возможность переправиться, после чего был нанесен мощный удар по силам врага.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.

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