Раскопали могилу и не нашли зубов: на Ровенщине мать 36 лет не верит в смерть сына

Мать не верит в смерть сына / 0362.ua

В Ровенской области женщина 36 лет назад потеряла 19-летнего сына. Он погиб в бою в Афганистане на втором году службы в армии. Однако мать не верит в смерть ребенка, даже несмотря на официальную информацию.

Она до сих пор надеется на роковую ошибку и думает, что ее сын жив. Как пишет 0362.ua, солдат погиб 16 августа 1983 года. Через некоторое время военные привезли цинковый гроб и похоронили 31 августа. Родители хотели попрощаться с сыном, однако военные не разрешили открыть гроб, несмотря на мольбы и слезы матери. Они охраняли тело и уехали только после похорон.

После этого, родители пытались выяснить обстоятельства смерти сына: писали в "Красный Крест", в Министерство обороны СССР, но всегда получали отписки.

По словам женщины, от друзей ее сына и военных она слышала разные версии смерти.

От безысходности родня солдата решила самовольно раскопать могилу. По свидетельствам очевидцев, человек, лежавший в гробу, по телосложению был совершенно не похожим на парня. Кроме того, у сына не было одного зуба, а у человека, лежащего в гробу, всех.

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Однако несмотря на все поиски сына найти так и не удалось. Но мать до сих пор надеется, что он жив.

Тем временем, собратья афганца говорят, что он был тяжело ранен в бою и скончался.

Напомним, ранее в Одессе подростки надругались над могилами на одном из кладбищ. Свои действия они фиксировали на мобильное устройство.

При этом тинейджеры нецензурно выражались и курили сигареты. Кроме того, неадекватные молодые люди также помочились на могилы умерших.

Также ранее Саратский районный суд (Одесская область) приговорил мужчину к условному сроку наказания, разрывшему могилу бывшего начальника и разбившего гроб с его трупом. Такая информация содержится в официальных документах.

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