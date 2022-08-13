"Раскрасить Кремль в желто-голубые цвета": Гиркин зявил о провале РФ и дал советы властям

Гиркин посоветовал перекрасить Кремль в цвета флага Украины / Фото pixabay.com

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в полномасштабном вторжении в Украину Россия потерпела разгромное поражение. Он признал, что даже первоначально заявленные цели так называемой спецоперации, а именно "демилитаризация" Донбасса не увенчалась успехом.

Гиркин констатировал, что до 11 сентября ни освободить целиком территорию "ДНР", ни даже взять Славянск, скорее всего, не получится.

"Вопрос вскоре встанет так: "как имеющимися силами удержать уже занятое". Провал российской военной стратегии на Украине – "на лицо", – написал террорист в Telegram.

Хотя, по его словам, у "второй армии мира" есть и достижения спустя почти шесть месяцев оголтелого нападения, однако их цена несоизмеримо выше для самих оккупантов.

По мнению Гиркина, на нынешнем этапе не представляется возможным даже сменять или отправлять в отставку "Фанерного маршала", как он называет министра обороны РФ Сергея Шойгу. Экс-главарь российских боевиков считает, что это только спасет от позорной славы горе-стратега.

"У меня теперь остаются только такие предложения: первое – расстрелять все политбюро; второе – перекрасить Кремль в жовто-блакитный цвет; третье –начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах", – резюмировал Гиркин (Стрелков).

Как сообщал Главред, ранее Гиркин закатил истерику из-за того, что РФ перебрасывает резервы армии в Африку.

Также бывший главарь террористов "ДНР" опасается того, что российская система ПВО не справится с ударами ВСУ. По его словам, причиной этому станет недостаток средств противовоздушно защиты по линии фронта.

Другие новости: