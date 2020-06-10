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Распад Украины: Саакашвили озвучил мрачный прогноз по будущему страны

10 июня 2020, 08:34

Известный политик в очередной раз решил высказаться по поводу будущего Украины.

Саакашвили
Саакашвили озвучил мрачный прогноз по будущему страны / УНИАН

Михаил Саакашвили (экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области) ‒ руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, заявил о том, что страна оказалась на пределе распада по причине усиления центробежных сил во всех регионах.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Украина 24.

Саакашвили подчеркнул ‒ для того, чтобы не допустить исчезновения с политической карты Украины как государства, в стране необходимо оперативно проводить реформы.

"Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать — очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь", — заявил он.

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Напомним, ранее Михаил Саакашвили в крайне эмоциональном тоне и публично прореагировал на вопрос о том, когда стоит ждать результатов его работы во главе Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

"Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это. Мол, назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери!" ‒ заявил политик.

Михаил Саакашвили новости Украины распад прогноз
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