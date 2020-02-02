Распад на пять стран: Саакашвили предрек Украине мрачное будущее

Михаил Саакашвили

Украина рискует распасться на пять государств, заявил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Он считает, что угрозу целостности страны необходимо укрепить посредством корректировки политической системы.

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — подчеркнул Саакашвили в интервью на канале 112 Украина.

Кроме того, он также обратил внимание на то, что в Украине олигархи уже "обросли деньгами и частными армиями".

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"Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "украин", — добавил Саакашвили.

Напомним, ранее экс-президент Леонид Кравчук дал рецепт успеха для Украины.