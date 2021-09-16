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"Раздали бы пенсионерам лучше": в Сети возмущаются свалкой авокадо в Киеве

16 сентября 2021, 09:37
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Свалка находится на улице Вискозной, недалеко от станции метро "Лесная".

Фрукты гниют под открытым небом / facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве обнаружили огромное количество авокадо - фрукты выбросили гнить на свалку.

На опубликованных в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua кадрах видно, что большинство плодов уже непригодно к употреблению.

В подписи к снимкам отмечается, что свалка находится на улице Вискозной, недалеко от станции метро "Лесная".

Такая картина возмутила пользователей Сети, которые даже предложили несколько способов "утилизации" фруктов, чтобы не выбрасывать их на помойку.

Авокадо выбросили на свалку / facebook.com/dtp.kiev.ua

"В зоопарк трудно отдать или в приют животных. А сколько фруктовых деревьев: алыча; груши, сливы .... все пропадает", "Раздали бы пенсионерам лучше", "Вы знаете цену услугам логистики по Киеву? Поэтому лучше выбросить", "На Троещине в поле за Закревского тоже в ямы сбрасывают сезонные фрукты и овощи. Жлобы, лучше потрать силы, топливо, время, чем раздать бесплатно", — писали в комментариях под постом.

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Ранее мы писали, что в Херсонской области отчаянные фермеры разбивают об землю непроданные арбузы - соответствующие кадры попали в Сеть. В этом году цена на бахчевые очень низкая, а желающих купить полосатую ягоду даже за такие копейки — немного.

Также сообщалось, что туристы показали на видео срач на пляжах Азовского моря - невдалеке от популярного в округе развлекательного заведения, можно позагорать на солнышке, лежа на теплом песке, который кишит "сюрпризами" – там вам и пластиковые бутылки, и всевозможные пакеты, и очистки.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Киева мусорная свалка
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