"Раздали бы пенсионерам лучше": в Сети возмущаются свалкой авокадо в Киеве

Фрукты гниют под открытым небом / facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве обнаружили огромное количество авокадо - фрукты выбросили гнить на свалку.

На опубликованных в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua кадрах видно, что большинство плодов уже непригодно к употреблению.

В подписи к снимкам отмечается, что свалка находится на улице Вискозной, недалеко от станции метро "Лесная".

Такая картина возмутила пользователей Сети, которые даже предложили несколько способов "утилизации" фруктов, чтобы не выбрасывать их на помойку.

Авокадо выбросили на свалку / facebook.com/dtp.kiev.ua

"В зоопарк трудно отдать или в приют животных. А сколько фруктовых деревьев: алыча; груши, сливы .... все пропадает", "Раздали бы пенсионерам лучше", "Вы знаете цену услугам логистики по Киеву? Поэтому лучше выбросить", "На Троещине в поле за Закревского тоже в ямы сбрасывают сезонные фрукты и овощи. Жлобы, лучше потрать силы, топливо, время, чем раздать бесплатно", — писали в комментариях под постом.

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