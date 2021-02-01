"Разочарованы борьбой с коррупцией в Украине": в G7 сделали резкое заявление

В G7 раскритиковали состояние борьбы с коррупцией в Украине / Facebook Посольство Украины в США

Франция, а также другие страны G7 ("Большой семерки") разочарованны состоянием борьбы с коррупцией в Украине, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Разочарование G7 особенно касается конфликта вокруг Конституционного суда, заявил французский жипломат в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он напомнил об отмене положения об уголовной ответственности за неправдивое электронное декларирование, а также о конфликте вокруг полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", - сказал де Понсен.

Как отметил дипломат, причинами неуспешной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, нехватка правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

На вопрос о том, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в реформах, посол сказал, что это некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи.

"Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент. Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", - отметил он.

Читайте такжеОтветный удар Тупицкого: отстраненный от должности глава КСУ обратился в судДипломат подчеркнул, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, очень сильная поддержка Верховной Рады, поддержка международного сообщества, в частности G7 и ЕС.

"Мы будем поддерживать, например, отборочную комиссию. Мы готовы предоставить международных экспертов для участия в этих комиссиях, для отбора компетентных и этически адекватных судей, прокуроров. Мы готовы предоставить техническую экспертизу, о которой я упоминал ранее, и оказать эту поддержку. Если все это сложить вместе - политическую волю сверху, политическую поддержку Рады - все может измениться в правильном направлении. Нам нужен новый толчок для подкрепления усилий, это ясно", - добавил де Понсен.

Конфликт вокруг КСУ: