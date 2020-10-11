"Разрушение Киева": партия Порошенко села в лужу с театром, сделанным за деньги Roshen

Театр на Подоле / УНИАН

Динара Хабибулаева, руководитель молодежной организации партии Европейская Солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) выложила в Сеть предвыборный ролик партии, в котором говорится о хаотической застройке столицы Украины последних лет.

Видео было опубликовано на официальной странице Европейской солидарности в Киеве в Facebook.

Конфуз ситуации в том, в качестве примеров хаотической застройки, которая разрушает классический облик столицы Украины показали также и скандальное здания Театра на Подоле. А оно было реконструировано в том числе и за счет денег от корпорации Roshen, владельцем которой является Петр Пороошенко.

В 2017-м здание Театра на Подоле полностью потеряло свой прежний вид после реконструкции. То, что оно категорически перестало вписываться в архитектурный облик Андреевского спуска, вызвало много возмущений среди киевлян.

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