"Разрушение Киева": партия Порошенко села в лужу с театром, сделанным за деньги Roshen

В штабе Европейской солидарности угодили в очень конфузную ситуацию с Театром на Подоле.
Динара Хабибулаева, руководитель молодежной организации партии Европейская Солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) выложила в Сеть предвыборный ролик партии, в котором говорится о хаотической застройке столицы Украины последних лет.
Видео было опубликовано на официальной странице Европейской солидарности в Киеве в Facebook.
Конфуз ситуации в том, в качестве примеров хаотической застройки, которая разрушает классический облик столицы Украины показали также и скандальное здания Театра на Подоле. А оно было реконструировано в том числе и за счет денег от корпорации Roshen, владельцем которой является Петр Пороошенко.
В 2017-м здание Театра на Подоле полностью потеряло свой прежний вид после реконструкции. То, что оно категорически перестало вписываться в архитектурный облик Андреевского спуска, вызвало много возмущений среди киевлян.
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Новости Киева - что было ранее:
- В июне 2020 года Театр на Подоле опубликовал на своей странице Facebook скриншот переписки со зрителем. Тот потребовал общаться с ним на русском языке.
- В ответ администратор страницы заявил, что в украинском театре говорят либо на украинском, либо на английском (подобно сети заведений быстрого питания McDonald's).