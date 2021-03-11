Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против каналов Медведчука

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков объяснил, почему воздержался от голосования за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и оформленных на него телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина (которые молва связывала с нардепом Виктором Медведчуком). Соответствующее заявление Разумков сделал в интервью РБК-Украина.

Спикер говорит, что решил не голосовать за санкции, поскольку в СНБО ему не предоставили дополнительной информации о финансировании терроризма.

"Это один из форматов [заседания СНБО ‒ Главред] ‒ так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю", ‒ заявил Разумков.

Спикер Рады также особо отметил, что любые санкции, которые связаны с террористической деятельностью, согласно закону должны привести к оглашению подозрений и задержаниям.

"Ну, извините, когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не про персоналии, я про подходы. Потому что персоналии могут меняться, но главное, чтобы не менялся подход", ‒ подытожил он.

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