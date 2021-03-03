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Аваков раскрыл, кто был инициатором санкций против каналов Медведчука

3 марта 2021, 10:25
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Решение применить санкции было принято, когда "спала розовая вуаль", а "пропаганда стала зашкаливать любые разумные пределы".

Медведчук
Виктор Медведчук попал под санкции/ УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков признался, что был одним из идеологов применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), которые коснулись кума президента РФ Виктора Медведчука и его окружения.

По словам Авакова, на заседаниях СНБО говорили о возможных ограничительных мерах еще в конце 2019 года, перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. Об этом глава МВД рассказал в интервью для YouTube-канала В гостях у Гордона. Тогда публично говорилось о том, что у Совета нацбезопасности есть пять вариантов развития событий.

"Вы не знаете детальную роспись этих вариантов, но среди них были в том числе такие, экстремальные, а также спокойные, и серединка где-то гибридная. Вот по этому пути мы шли", – поделился министр.

Аваков уточнил, что он предложил "не начинать сразу с резкостей". Когда же "немножко спала розовая вуаль, что с Путиным так не бывает", когда "пропаганда на этих каналах (112 Украина, NewsOne, ZIK, - ред.) стала зашкаливать любые разумные пределы", Аваков сказал: "Зачем столько возмущаться? Есть законные инструменты защиты государственности. Ими нужно располагать".

По словам министра внутренних дел, президент Зеленский "взял ко вниманию, размышлял", параллельно готовились соответствующие материалы, а позже принял решение.

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Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
  • Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.
  • Президент России Владимир Путин назвал блокирование телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

СНБО санкции Виктор Медведчук Арсен Аваков ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
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