Аваков раскрыл, кто был инициатором санкций против каналов Медведчука

Виктор Медведчук попал под санкции/ УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков признался, что был одним из идеологов применения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), которые коснулись кума президента РФ Виктора Медведчука и его окружения.

По словам Авакова, на заседаниях СНБО говорили о возможных ограничительных мерах еще в конце 2019 года, перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. Об этом глава МВД рассказал в интервью для YouTube-канала В гостях у Гордона. Тогда публично говорилось о том, что у Совета нацбезопасности есть пять вариантов развития событий.

"Вы не знаете детальную роспись этих вариантов, но среди них были в том числе такие, экстремальные, а также спокойные, и серединка где-то гибридная. Вот по этому пути мы шли", – поделился министр.

Аваков уточнил, что он предложил "не начинать сразу с резкостей". Когда же "немножко спала розовая вуаль, что с Путиным так не бывает", когда "пропаганда на этих каналах (112 Украина, NewsOne, ZIK, - ред.) стала зашкаливать любые разумные пределы", Аваков сказал: "Зачем столько возмущаться? Есть законные инструменты защиты государственности. Ими нужно располагать".

По словам министра внутренних дел, президент Зеленский "взял ко вниманию, размышлял", параллельно готовились соответствующие материалы, а позже принял решение.

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