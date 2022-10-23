"Разжигание геноцида": Кулеба жестко ответил на призыв пропагандиста РФ сжигать украинских детей

Кулеба жестко ответил на призыв пропагандиста РФ топить украинских детей/ УНИАН, скрин

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко отреагировал на призыв известного российского пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского убивать украинских детей.

Красовский вполне серьезно призвал топить и сжигать украинских детей, которые якобы имеют отличную от россиян позицию. Кулеба на это заявил, что российский телеканал Russia Today (RT), директором вещания на котором и является упомянутый пропагандист, должен быть запрещен во всех странах из-за разжигания геноцида. Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Время запретить RT во всем мире!", – заявил Кулеба.

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Напомним, известный российский пропагандист и путинист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без нотки шутки в голосе сказал, что украинских детей, которые говорят об оккупации россиянами территорий Украины, нужно или топить или сжигать.

Стоит отметить, что пропагандист Красовский уже не раз делал скандальные заявления, направленные против Украины. Так, за месяц до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он открыто угрожал убийствами мирных украинцев. Путинист заявлял, что РФ не позволит Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике.

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