В Херсоне прогремел мощный взрыв: совершено покушение на "начальника СИЗО"

В Херсоне прогремел мощный взрыв / t.me/hueviyherson

В захваченном российским оккупантами Херсоне на улице прогремел мощный взрыв. В этот момент мимо проезжало авто.

В нем находился назначенный Россией "начальник СИЗО" Олег Тютюрай. Именно он могу быть целью организаторов взрыва, сообщают местные паблики.

Отмечается, что взрывчатку прикрепили к столбу и активировали, когда Тютюрай за рулем своего авто проезжал мимо.

В итоге пишут, что якобы погиб случайный прохожий, а сам начальник тюрьмы не пострадал.

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Наступление ВСУ на юге

Ранее командующий оккупантами РФ Сергей Суровикин впервые выступил с докладом о ситуации на войне в Украине. Он заявил, что ситуацию в зоне проведения так называемой "спецоперации" можно охарактеризовать как "напряженную". По его словам, дальнейшие действия российской оккупационной армии "будут зависеть от складывающейся ситуации".

При этом Суровикин открыто намекнул на то, что оккупанты рассматривают возможность сдачи Херсона. "(Обстановка, - ред) … она непростая, не исключается принятие непростых решений", - сказал командующий оккупантов РФ.

Отметим, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

Смотрите видео ТСН – ВСУ освобождают населенные пункты на юге

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