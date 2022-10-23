"Это лишь оттягивает приговор РФ": экс-депутат Госдумы объяснил, какую планку не готов перешагнуть Путин

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев объяснил, какую планку не готов переступить Путин/ УНИАН, Главред

У страны-агрессора России есть определенный предел в количестве погибших оккупантов на войне против Украины, которую она не захочет переступить. Однако ситуация разворачивается так, что до этого предела никто даже доходить не будет.

Кремлевская верхушка понимает, что им нужно действовать так, чтобы не спровоцировать против себя население своей же страны. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Есть определенные вещи, о которых мы можем сказать гарантированно – мол, выше этого невозможно, и поставить какую-то планку, например, миллион. Но на самом деле всё произойдет гораздо раньше, чем эта планка будет достигнута. В России же тоже не дураки сидят, во всяком случае, не полные дураки, и они стремятся действовать таким образом, чтобы не спровоцировать людей", – отмечает Пономарев.

Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин отправлял на войну против Украины в первую очередь солдат из отдаленных республик.

"Поэтому они отправляли, прежде всего, солдат из национальных республик, где иначе устроена структура общества – это вещь в себе, которая не распространяется на другие регионы, жителей деревень, мелких населенных пунктов, когда чисто статистически количество погибших, которые возвращаются туда, не становится заметной, как массовый процесс. Что бы произошло, если бы это были москвичи?", – поясняет эксдепутат Госдумы РФ.

Однако такая тактика Кремля в отношении оккупантов, которых они отправляют на войну против Украины, лишь оттягивает приговор, который уже вынесен путинскому режиму, говорит Пономарев. Он отмечает, что этот приговор обязательно будет приведен в исполнение. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время, ведь мы уже находимся в конце этого процесса.

Ранее Пономарев рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин может дать приказ бить ракетами не только по украинских теплоэлектростанциях. Кроме ТЭС, оккупанты могут атаковать мосты, линии связи и энергетические линии.

Также ранее экс-депутат Госдумы отметил, что вероятность применения путинским режимом тактического ядерного оружия против Украины невысокая. По его словам, применение ядерного оружия ничего не даст РФ в военном плане, а вот рисков для Путина создаст очень много.

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