Реакция Запада на нарушение Конституции в законопроекте о мобилизации: что будет

К чему может привести введение усиленных мобилизационных мероприятий в Украине.

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Реакция Запада на нарушение Конституции в законопроекте о мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине может увеличиться коррупция и численность тех, кто ищет пути нелегального выезда из страны из-за усиления мобилизационных норм в новом Законе о мобилизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внефракционного народного депутата Юлию Яцык.

По словам нардепа, инициативы в законодательстве, связанном с мобилизацией, который вскоре примут в Украине, содержат некоторые несогласнованности. В частности, она считает, что он спровоцирует целый ряд проблем, с которыми государство по итогу не справится.

Среди проблем, к которым вероятно приведет новый законопроект о мобилизации, Яцык называет:

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новый нелегальный отток населения

дополнительный нелегальный источник обогащения

более глубокое отсутствие желания возвращаться у беженцев

"Жесткая мобилизация однозначно спровоцирует не только отток населения – легальным и нелегальным способами, а еще у нас появятся и неконтролируемые дополнительные источники обогащения. Сейчас во время рассмотрения и во время работы Временной следственной комиссии по нарушению прав военнослужащих к нам поступает информация о том, что на блокпостах за невручение повестки человек платит. То есть, с него требуют тысячу гривен… Кроме того, это и дополнительные несанкционированные обогащения членов ВЛК, которые там могут дорисовывать определенные диагнозы для того, чтобы человек был предприимчив к мобилизации. Ну, и военкомов, в том числе", - объясняет она.

Реакция Запада на нарушение Конституции в Законе о мобилизации

Помимо прочего, нардеп также прогнозирует негативную оценку нарушения Конституции Украины, применяемое в усилении мобилизации.

"Западные партнеры могут отреагировать негативно на призыв людей к мобилизации, потому что на это они и выделяют оружие и средства, но они могут негативно отреагировать на осуществление этого с нарушением Конституции", - не сомневается Яцык.

Мобилизация в Украине

Напомним, новый законопроект вернули на доработку. Решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

Помимо прочего, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.

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