Реальное число COVID-больных намного больше: социолог шокировал цифрой

В Украине занижена COVID-статистика, не исключил Владимир Паниотто / Фото Reuters

В Украине гораздо больше людей, переболевших коронавирусом, чем свидетельствуют официальные данные, заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

Об этом он подчеркнул в интервью на ObozTV, опираясь на данные соответствующего социологического исследования.

Эксперт говорит, что если отталкиваться от количества респондентов, которые заявили, что болели, то реальная цифра заболеваний может в четыре раза превышать официальную. Впрочем, социолог отметил, что окончательные выводы следует делать, опираясь на количество людей, подтвердивших заболевание с помощью тестов.

"Оказалось, что у нас переболело в четыре раза больше людей, чем в официальной статистике. Но часть из них просто думает, что они болели. Тех, кто делал какие-то тесты, примерно вдвое меньше. Но они делают разные тесты, поэтому статистика не совпадает. Государство признает только ПЦР-тесты", – пояснил Паниотто.

"Официально переболело 3,3 миллиона украинцев. По моему мнению, примерно 7 миллионов реально переболело COVID-19", - говорит собеседник.

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Он также обратил внимание на то, что в Украине примерно 20% сделали первую дозу прививки от коронавируса, вторую – вдвое меньше.

"Если брать тех, кто вакцинировался, и переболевших, то в общей сложности у нас получается 35-40% граждан, которые более или менее имеют какой-то иммунитет", – добавил Паниотто.

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Коронавирус в Украине

Коронавирус за минувшие сутки заразились еще 10 635 человек, из них - 894 ребенка и 99 медработников. При этом в больницы госпитализированы 4048 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 20 ноября в Украине умерли 377 человек. В то же время выздоровели 14 450 человек.

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