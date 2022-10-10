Ребенок остался круглой сиротой: ракета РФ в центре Киева убила мать 5-летнего мальчика

Ракетный удар РФ в центре Киева / Facebook/UA.National.Police

В результате ракетного террористического акта в центре Киева погибла мать 5-летнего мальчика.

Ребенок остался круглой сиротой. Его отец скончался полгода назад. Об этом рассказала журналистка Оксана Данилюк в Facebook.

Она уточнила, что мама утром отвела Гришку в садик и поехала на работу на авто, которое попало под удар ракеты РФ.

"Сегодня друг моего Макара, 5-летний Григорий, стал круглой сиротой. Сегодня в машине от российской ракеты умерла его мама, которая отвезла Гришу в сад и спешила на работу. Полгода назад умер отец мальчика. Эти проклятые ублюдки лишают наших детей не только тепла, света, беззаботного детства, они забирают самое главное - материнскую любовь" – добавила Данилюк.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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