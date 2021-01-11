Релакс с Архимедом: появились подробности роскошного отпуска Порошенко на Галапагосах

Петр Порошенко отдыхает на Галапагосах / © t.me/office_ua

Стали известны подробности вояжа бывшего президента Петра Порошенко на Галапагосские острова.

Политик вместе с семьей проводит отпуск на яхте Archimedes (Архимед), портом приписки которой является Бристоль, сообщает Telegram-канал Карточный Офис.

При этом публикуются фото роскошной яхты, на борту находится Порошенко и члены его семьи.

Подчеркивается, что помимо экипажа, вместе с экс-главой государства в Тихом океане плавает всего девять человек.

Уточняется, что семья Порошенко арендовала одну из самых дорогих яхту в этой части света задолго до отпуска.

Как стало известно, стоимость аренды судна в месяц – порядка 350 тысяч долларов. А цена яхты – 75 млн фунтов стерлингов.

Также в публикации отметили, что вечером местные журналисты якобы подошли к причалу, чтобы попросить о встрече с Порошенко. Однако яхта, подняв якорь, ушла в неизвестном направлении.

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