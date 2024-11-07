Решение пойдет на пользу Украине: эксперт назвал неожиданный 'плюс' от Трампа

О чем сказал Несвитайлов:
- С приходом Трампа лидеры ЕС начнут самостоятельнее вкладываться в свою оборону
- Какими положительными последствиями обернется для Украины приход Трампа
Как предполагает не один эксперт, после того, как Трамп стал президентом США, Украину могут ожидать глобальные изменения. Существуют опасения и не очень позитивные предположения, что внутреннюю и внешнюю политику США будут ждать негативные последствия. В то же время Трамп выступал с обещаниями уменьшить финансирование НАТО. Таким образом европейские страны будут брать на себя большую ответственность за милитарную оборону.
Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что нашим союзникам снова придется вспомнить о том, что происходит в Украине. Несмотря на то, что США могут уменьшить свой вклад в безопасность НАТО, Дональд Трамп вряд ли допустит, чтобы США вышли из Альянса.
Однако вполне возможно, что начнется осуществляться давление на ЕС, чтобы европейские лидеры более самостоятельно вкладывали в свою оборону.
"Где-то это даже справедливо, ведь Германия, которая является третьей экономикой мира, непропорционально прилагается к общим усилиям по европейской безопасности. Это может пойти Европе на пользу", - сказал он.
По мнению политолога, очень важно, чтобы европейская часть Альянса стала самостоятельной. Невозможно предугадать, как сложится история, поэтому всегда на верное плечо Соединенных Штатов Америки рассчитывать не получится.
"В таком контексте им (лидерам ЕС - ред) снова придется вспомнить о том, что происходит в Украине. Ведь, если не остановить Россию сейчас, то она пойдет дальше, а если Россия пойдет дальше, то Европа не готова ей противостоять так, как это делает Украина", - высказался Максим Несвитайлов.
Резюмируя, эксперт подчеркнул, что изменения в оборонных возможностях ЕС и отказ Трампа финансировать НАТО, теоретически могут пойти на пользу Украине.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Трамп стал новым президентом США - последние новости
Как стало известно изданию Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны, что, вероятно, предусматривает сохранение контроля российских оккупантов над захваченными территориями.
В свою очередь в США раскрыли детали, как Трамп повлияет на войну в Украине. Журналисты The New York Times не сомневаются, что политика Соединенных Штатов в отношении Украины изменится.
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Однако есть один нюанс - с Путиным будет трудно договориться, ведь он хитрый и коварный противник.
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