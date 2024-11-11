Ресурсы не бесконечны: эксперт сказал, что может принудить Путина к переговорам

Ключевые тезисы:
- Сейчас Путин не стремится к переговорам
- РФ не сможет вести длительную войну
- США могут надавить на Путина
Сейчас РФ имеет определенный запас сил, что позволяет Путину давить на многих направлениях фронта. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
Он считает, что сейчас Путин не намерен становиться на путь переговоров.
"Путин испытывает определенный кураж ввиду того, что значительное количество живой силы и техники противника позволяет давить на многих направлениях линии фронта. Но при этом есть и определенные риски для РФ, потому что, с одной стороны, кардинально выросли потери оккупантов. Если за 2022 год мы говорили, что средние потери врага в сутки составляли в пределах 200 человек, а в 2023 году - около 500-600, то в этом году говорим о показателях в 1000-1500 за один день боевых действий", - анализирует военный эксперт.
При этом Згурец добавляет, РФ имеет определенный запас ресурсов, однако их недостаточно для того, чтобы выдержать длительные и широкомасштабные военные действия.
"На текущем этапе враг будет пытаться прежде всего действовать как в последний день, использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы как можно дальше продвинуться и создать предпосылки для переговоров, если они будут, на максимально приемлемых для себя условиях", - добавляет эксперт.
Он предполагает, что сейчас, по логике Путина и российского военного руководства, отсутствуют основания для проведения переговоров.
По словам эксперта, переговоры могут начаться в случае особого давления со стороны США на Россию, но динамика освещения переговоров Трампа с Путиным выглядит несколько странной.
"Речь идет об определенных уступках, решениях, которые скорее должны быть сделаны за счет Украины, а не РФ. Думаю, такой подход не устроит нашу сторону, наше военно-политическое руководство", - подчеркнул Сергей Згурец.
Кто такой Сергей Згурец
Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как ранее писал Главред со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина.
Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что кадровые части российских оккупационных войск накапливаются в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области для будущего удара.
Впоследствии лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" проинформировал, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово. По его словам, вражеские солдаты проползают в восточные окраины города.
Читайте также:
- РФ хочет окружить гарнизон ВСУ в районе Курахово: Селезнев предупредил об угрозах
- ВСУ "давят" на врага в Курской области и имеют успехи в Донецкой области - ISW
- РФ "пошла ва-банк": боец ВСУ сделал тревожное заявление о ситуации на фронте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред