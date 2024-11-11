Ресурсы не бесконечны: эксперт сказал, что может принудить Путина к переговорам

Военный эксперт считает, что сейчас, по логике Путина и российских военных, у РФ нет причин для переговоров.

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РФ имеет резервы, чтобы наступать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Сейчас Путин не стремится к переговорам

РФ не сможет вести длительную войну

США могут надавить на Путина

Сейчас РФ имеет определенный запас сил, что позволяет Путину давить на многих направлениях фронта. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

Он считает, что сейчас Путин не намерен становиться на путь переговоров.

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"Путин испытывает определенный кураж ввиду того, что значительное количество живой силы и техники противника позволяет давить на многих направлениях линии фронта. Но при этом есть и определенные риски для РФ, потому что, с одной стороны, кардинально выросли потери оккупантов. Если за 2022 год мы говорили, что средние потери врага в сутки составляли в пределах 200 человек, а в 2023 году - около 500-600, то в этом году говорим о показателях в 1000-1500 за один день боевых действий", - анализирует военный эксперт.

При этом Згурец добавляет, РФ имеет определенный запас ресурсов, однако их недостаточно для того, чтобы выдержать длительные и широкомасштабные военные действия.

"На текущем этапе враг будет пытаться прежде всего действовать как в последний день, использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы как можно дальше продвинуться и создать предпосылки для переговоров, если они будут, на максимально приемлемых для себя условиях", - добавляет эксперт.

Он предполагает, что сейчас, по логике Путина и российского военного руководства, отсутствуют основания для проведения переговоров.

По словам эксперта, переговоры могут начаться в случае особого давления со стороны США на Россию, но динамика освещения переговоров Трампа с Путиным выглядит несколько странной.

"Речь идет об определенных уступках, решениях, которые скорее должны быть сделаны за счет Украины, а не РФ. Думаю, такой подход не устроит нашу сторону, наше военно-политическое руководство", - подчеркнул Сергей Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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Как ранее писал Главред со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что кадровые части российских оккупационных войск накапливаются в районе Часового Яра и Торецка Донецкой области для будущего удара.

Впоследствии лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" проинформировал, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово. По его словам, вражеские солдаты проползают в восточные окраины города.

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