Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана

Самолет Ил-76МД прилетел из Афганистана / Скриншот

В воскресенье утром, 22 августа, в Украину прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.

Как сообщает журналистка Радио Свобода Марьяна Драч в Twitter, самолет вывез из Кабула украинцев, а также граждан других государств.

На борту самолета, кроме граждан других стран, находится 31 украинец, уточняет Сегодня.

Добавим, что Ил-76 из Афганистана на взлетом поле встречали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

/ Сегодня

Ранее сообщалось о том, что Украина эвакуировала из захваченного талибами Афганистана украинцев и граждан других стран.

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В частности, военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуирует не только украинцев, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

"В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств",- говорится в сообщении.

Захват Афганистана Талибаном

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.