Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана

Самолет вывез из Кабула украинцев, а также граждан других государств.
В воскресенье утром, 22 августа, в Украину прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.
Как сообщает журналистка Радио Свобода Марьяна Драч в Twitter, самолет вывез из Кабула украинцев, а также граждан других государств.
На борту самолета, кроме граждан других стран, находится 31 украинец, уточняет Сегодня.
Добавим, что Ил-76 из Афганистана на взлетом поле встречали председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее сообщалось о том, что Украина эвакуировала из захваченного талибами Афганистана украинцев и граждан других стран.
В частности, военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуирует не только украинцев, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.
"В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств",- говорится в сообщении.
Захват Афганистана Талибаном
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они захватили Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.