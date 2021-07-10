Резников пригрозил выдворять незаконно понаехавших в Крым россиян

Украина депортирует из Крыма незаконно переселившихся россиян / Reuters

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников не исключил выдворения из захваченного РФ Крыма россиян, незаконно попавших на полуостров после его оккупации.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Кремль сознательно завозит в Крым население из России, минуя официальные украинские границы, проводя ассимиляцию и вытеснение местного населения.

"По нашей информации - полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции - это военное преступление. Поэтому здесь еще будет вопрос ответственности. Сегодня, по нашей информации, это 500 тысяч, а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти - от 700 тысяч до 1 миллиона. Зачем они натягивают эту статистику, я не знаю, надо проверять", - отметил вице-премьер.

Он говорит, что при населении Крыма в 2,5 миллиона человек до начала оккупации, на полуостров переселили 500 тысяч людей, которые приехали, не будучи местными жителями.

"У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат и такие призывы. Я сторонник юридической процедуры под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире - выдворение", - подчеркнул он. Реклама

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов возложил на Германию и Францию частичную ответственность за оккупацию Крыма из-за их позиции и непредоставления Украине ПДЧ в 2008 году.

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В ответ посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что наличие Плана действий по членству Украины в НАТО (ПДЧ) не остановило бы Россию от аннексии Крыма в 2014 году.