Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал сроки

Алексей Резников / Facebook/reznikovoleksii

Наиболее приемлемым для РФ сценарием окончания войны является добровольный выход оккупантов с территории Украины, заявил министр обороны Алексей Резников.

"Первый сценарий будет приблизительно такой же, как и "good will", "добрая воля" россиян, которая была ними объявлена, когда они бежали с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный", - подчеркнул он в ходе конференции Forbes Ukraine "Строим вместе".

Министр обороны не исключил, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала ВСУ выйдут на позиции до 24 февраля текущего года, а дальше возможны переговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма.

Он также уверен в том, что соглашений типа "Минска-3", подобно предыдущим, точно не будет.

"Вариант второй - постепенно мы будем перемалывать Вооруженные силы РФ, потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все давнее, и они сегодня используют принцип мясорубки", - уточнил глава МО.

По словам министра, второй вариант победы не настолько быстрый: "До конца этого года, возможно, с захватом начала нового года".

"Третий - более драматический для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на Востоке и т.д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного продолжительная история", - добавил Резников.

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Напомним, ранее Резников заявил о том, что в Украине надо как можно быстрее развернуть эффективную систему противоракетной обороны.

Он уверен, что условием диалога о восстановлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста.

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