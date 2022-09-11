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Резников спрогнозировал, как РФ может ответить на "украинский блицкриг"

11 сентября 2022, 19:28

Контрнаступление ВСУ стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения, отметил министр.

Резников, армия РФ
Резников рассказал о возможном контрнаступлении россиян / Фото informnapalm.org, УНИАН

Россияне запросто могут попытаться пойти в аналогичное контрнаступление после успехов украинских военных, говорится в сообщении министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью для Financial Times.

По словам министра, Киеву важно обеспечить безопасность территорий после того, как наши военные осуществили контрнаступление, которое прошло "лучше, чем ожидалось", поскольку Москва может попытаться осуществить аналогичное наступление.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать", - заявил Резников.

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По словам Резникова, "украинский блицкриг" как "снежный ком, который катится вниз по склону", стал самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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