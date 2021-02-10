Резников заявил о медицинском геноциде на Донбассе и обвинил в этом Россию

По словам вице-премьера, смертность от COVID на Донбассе выше, чем где-либо в мире.
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на оккупированных боевиками украинских территориях ситуация с COVID-19 напоминает "медицинский геноцид".
По словам Алексея Резникова, местные жители не имеют доступа ни к препаратам, ни к необходимому лечению.
"Жители оккупированного Донбасса во время пандемии не могут получить нужных лекарств, не имеют возможности обратиться к врачам. Также очень низкий уровень тестирования на коронавирус. Протестироваться могут только те, у кого сильно выражены симптомы. Подчеркиваю, и на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом, это настоящий захват заложников, без преувеличения", – сказал Резников во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.
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По словам Резникова, именно поэтому уровень смертности от коронавируса на оккупированных территориях очень высок.
Между тем, отмечает Резников, оккупанты манипулируют данными и скрывают информацию об уровне заболеваемости в своих вооруженных формированиях. Это свидетельствует о том, что руководящая администрация – не на территории Донбасса, а в России.
Вакцина Спутник V в ОРДЛО – о чем ранее сообщал Главред:
- Представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник 29 января в своем Telegram-канале заявил, что уже на выходных отдельные районы Луганской области должны получить первую пробную партию российской вакцины от COVID-19. По его словам, отдельные категории населения планируют вакцинировать уже со следующей недели.
- Предполагалось, что в "ДНР" якобы должны получить 80 тысяч доз вакцины, а в "ЛНР" – 65 тысяч.
- По информации российской прессы, вакцину Спутник V 30 января якобы привезли на оккупированные районы Донецкой области. Вакцинацию планировали начать уже с понедельника, 1 февраля.