Резников заявил о медицинском геноциде на Донбассе и обвинил в этом Россию

Смертность от COVID на Донбассе выше, чем где-либо в мире / КГГА

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на оккупированных боевиками украинских территориях ситуация с COVID-19 напоминает "медицинский геноцид".

По словам Алексея Резникова, местные жители не имеют доступа ни к препаратам, ни к необходимому лечению.

"Жители оккупированного Донбасса во время пандемии не могут получить нужных лекарств, не имеют возможности обратиться к врачам. Также очень низкий уровень тестирования на коронавирус. Протестироваться могут только те, у кого сильно выражены симптомы. Подчеркиваю, и на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом, это настоящий захват заложников, без преувеличения", – сказал Резников во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

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По словам Резникова, именно поэтому уровень смертности от коронавируса на оккупированных территориях очень высок.

Между тем, отмечает Резников, оккупанты манипулируют данными и скрывают информацию об уровне заболеваемости в своих вооруженных формированиях. Это свидетельствует о том, что руководящая администрация – не на территории Донбасса, а в России.

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