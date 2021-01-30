Россия якобы передала оккупантам Донбасса вакцину Спутник V

Уже с 1 февраля стартует вакцинация.
Власти Российской Федерации якобы передали боевикам Донбасса вакцину от коронавируса Спутник V, а прививать препаратом местных жителей начнут уже с понедельника, 1 февраля.
Сегодня, 30 января, вакцину российской разработки якобы доставили на оккупированную Россией территорию Донецкой области. Оккупационные власти планируют с понедельника-вторника вводить препарат работникам медицинских и учебных заведений, сообщает российский Интерфакс.
- Ранее член Совета Федерации и медик Владимир Круглый в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что Украина есть в перечне стран, которые подали заявки на регистрацию вакцины Спутник V.
- Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, и в ряде стран мира начали разрабатывать вакцины.
- В РФ 11 августа зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию испытаний. Препарат не одобрили во Всемирной организации здравоохранения.
- Третья стадия испытаний вакцины самая масштабная, во время нее препарат испытывают, в частности на безопасность.
Автор: Екатерина Трохимчук