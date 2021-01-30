Россия якобы передала оккупантам Донбасса вакцину Спутник V

РФ передала боевикам вакцину Спутник-V / Reuters

Власти Российской Федерации якобы передали боевикам Донбасса вакцину от коронавируса Спутник V, а прививать препаратом местных жителей начнут уже с понедельника, 1 февраля.

Сегодня, 30 января, вакцину российской разработки якобы доставили на оккупированную Россией территорию Донецкой области. Оккупационные власти планируют с понедельника-вторника вводить препарат работникам медицинских и учебных заведений, сообщает российский Интерфакс.