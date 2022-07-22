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"Результат всех удивит": ВСУ проводят мощную операцию на юге

22 июля 2022, 21:37

Российские военные деморализованы и отказываются идти в бой.

Танк Т-72
Танк Т-72 / УНИАН, Википедия

Вооруженные силы Украины на сегодня проводят мощную операцию на юге, результаты которой могут удивить.

Как заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 канала, ситуация на этом направлении напряженная, меняется динамично, но остается под контролем ВСУ. Которые, к тому же, проводят мощную операцию.

"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате", - подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что российские военные деморализованы и отказываются идти в бой после уничтожения командного пункта одной из мотострелковых бригад.

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Ситуация в Херсонской области

Армия Украины 19 июля нанесла артиллерийские удары по укрепрайону войск России у Антоновского моста в захваченном Херсоне. Произошел сильный взрыв. По словам советника Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя, войска точечно ударили по позициям оккупантов РФ.

Заместитель руководителя Херсонской ОВА Юрий Соболевский сообщил, что Антоновский мост поврежден. Эстакада полностью не была выведена из строя.

Представитель сил обороны Украины на юге Наталья Гуменюк сказала, что ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Армия намерена удивить противника своей тактикой и стратегией. Она подчеркнула, что до завершения операции громких заявлений относительно планов украинской армии не будет.

ВСУ 20 июля второй раз ударили по позициям оккупационных войск России в захваченном Херсоне у Антоновского моста. Над эстакадой был замечен столб дыма. Так называемые самопровозглашенные "власти" захваченного региона решили закрыть мост для движения.

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