"Результаты уточняют": в ВСУ намекнули на новый ракетный удар по оккупантам на Змеином

На острове Змеиный продолжались активные действия военной операции с задействованием разнородных сил и видов вооружения.
В районе Одесского газоконденсатного месторождения в Черном море зафиксирована активность поисково-спасательных судов оккупантов.
Как рассказал спикер Оперативного командования Пивдень Владислав Назаров, в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов рашистов.
"Предположительно - проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются", - сказано в сообщении.
Также, по его словам, на острове Змеиный продолжались активные действия военной операции с задействованием разнородных сил и видов вооружения. Результаты также уточняются.
"Штормовая погода в Черном море продолжает удерживать основной состав корабельной группировки вражеского флота в пунктах базирования. В северо-западной части моря находятся 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на борту", - добавил Назаров.
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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.
Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.
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