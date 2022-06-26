"Результаты уточняют": в ВСУ намекнули на новый ракетный удар по оккупантам на Змеином

ВСУ продолжают отрабатывать по оккупантам на Змеином / Фото УНИАН

В районе Одесского газоконденсатного месторождения в Черном море зафиксирована активность поисково-спасательных судов оккупантов.

Как рассказал спикер Оперативного командования Пивдень Владислав Назаров, в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов рашистов.

"Предположительно - проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются", - сказано в сообщении.

Также, по его словам, на острове Змеиный продолжались активные действия военной операции с задействованием разнородных сил и видов вооружения. Результаты также уточняются.

"Штормовая погода в Черном море продолжает удерживать основной состав корабельной группировки вражеского флота в пунктах базирования. В северо-западной части моря находятся 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на борту", - добавил Назаров.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что в понедельник, 20 июня, бойцы ВСУ обстреляли позиции оккупантов на острове Змеиный.

Арестович добавил, что количество потерь тяжело установить из-за такого сильного задымления.

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