РФ атаковала Украину ракетами, взрывы прогремели в Николаеве: что известно

В ночь на среду, 17 мая, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали о запуске ракет "Калибр" из Черного моря. Взрывы прогремели в Николаеве.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, после взрыва вспыхнул пожар.
"Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения", - написал он в Telegram.
Глава Николавской ОВА Виталий Ким показал "военную цель", в которую попали россияне. Судя по фото, пострадал супермаркет.
Ким также сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.
По информации Генштаба, страна-оккупант РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре Николаева двумя ракетами "Калибр".
Всего для ракетных ударов по Украине в течение суток враг использовал 6 "Кинжалов", 13 крылатых ракет "Калибр" (2 ракеты взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.
Ракетный удар РФ по Украине
Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").
Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCam.
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