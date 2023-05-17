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РФ атаковала Украину ракетами, взрывы прогремели в Николаеве: что известно

Анна Ярославская
17 мая 2023, 06:40 обновлено 17 мая, 07:05
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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что после взрыва в городе вспыхнул пожар.
Ракетный удар по Николаеву в ночь на 17 мая
В Николаеве оккупанты нанесли удар по супермаркету / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/mykolaivskaODA

В ночь на среду, 17 мая, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали о запуске ракет "Калибр" из Черного моря. Взрывы прогремели в Николаеве.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, после взрыва вспыхнул пожар.

"Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения", - написал он в Telegram.

видео дня

Глава Николавской ОВА Виталий Ким показал "военную цель", в которую попали россияне. Судя по фото, пострадал супермаркет.

Ким также сообщил, что одна женщина получила осколочное ранение.

Скриншот

По информации Генштаба, страна-оккупант РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре Николаева двумя ракетами "Калибр".

Всего для ракетных ударов по Украине в течение суток враг использовал 6 "Кинжалов", 13 крылатых ракет "Калибр" (2 ракеты взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), 25 из них были уничтожены нашими защитниками.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCam.

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