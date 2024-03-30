РФ атакует комбинированными ударами: Зеленский назвал главную цель оккупантов

Украина направила конкретные запросы всем, кто владеет нужными системами ПВО, подчеркнул президент.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakuet-kombinirovannymi-udarami-zelenskiy-nazval-glavnuyu-cel-okkupantov-10554236.html Ссылка скопирована

Украине необходимо усиление ПВО, убежден Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Украина предоставила запросы на системы ПВО каждой стране, которая ими владеет, сказал в видеообращении в субботу президент Украины Владимир Зеленский.

В своем обращении он подчеркнул, что российские оккупанты своими комбинированными воздушными ударами пытаются нанести как можно больше разрушений энергетическому сектору страны.

"Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары - на энергетическое обескровление Украины. Всю неделю почти непрерывно работают наши энергетики, ремонтные бригады, строители, все, кто задействован в ликвидации последствий российских ударов и в защите объектов энергетики…", - отметил глава государства.

видео дня

При этом он поблагодарил всех, кто действительно делает все, чтобы Украина жила нормально, с электричеством и с возможностью работать.

"Мы предоставили все необходимые сигналы партнерам. Все конкретные запросы каждому, кто владеет нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты, Америка, Европа, другие наши партнеры. Каждый знает, что нуждаемся. Каждый знает, насколько важно сейчас помочь нам защититься от этих ударов", - добавил Зеленский.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Удары РФ по Украине

РФ массированно атаковала объекты энергетики Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В Днепропетровской области были применены аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели во время ночной атаки оккупантов по Украине. В целом захватчики использовали 99 средств воздушного нападения. Объектом российской атаки стал топливно-энергетический сектор Украины, сообщили в Воздушных силах.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред