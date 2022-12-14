РФ атакует с Азова: в ВСУ рассказали об ударе российских дронов-камикадзе

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали подробности атаки России 14 декабря иранскими беспилотниками.
Оккупанты запускают дроны с восточного побережья Азовского моря, на данный момент десяток – сбиты, сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ
"14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131", — уточняется в сообщении.
В Командовании ВС ВСУ уточнили, что ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.
При этом радиолокационными средствами ВСУ обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов.
Вместе с тем зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уже уничтожено десять "шахедов" противника.
По состоянию на 8.10 боевая работа еще продолжается, добавили в Командовании ВС.
Атака дронов-камикадзе
Напомним, в Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города.
Воздушную тревогу объявили около 6 часов утра. После этого сообщалось, что угроза связана с дронами-"шахедами", которые Россия запустила в сторону Украины.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил на Киевщине работает противовоздушная оборона.
"Киевщина, утро. Работает ПВО! Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", – написал он Telegram.
После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в одном из районов города.
"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробнее – позже", – написал он.
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