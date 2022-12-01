РФ бомбит Украину с 40 аэродромов: в ВСУ рассказали, когда прекратятся обстрелы

Ракетные удары прекратятся, в ВСУ назвали условие / Коллаж фото Telegram Кирилл Тимошенко, Командование ВСУ

Россия продолжает терроризировать Украину и готовится к новому ракетному удару, целями которых могут стать объекты энергетики и критической инфраструктуры. Оккупанты бьют по Украине из 40 аэродромов. Об этом заявил спикер Вооруженных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Апостроф TV.

На таких аэродромах РФ разместила свою тактическую авиацию. Они расположены в Крыму, Беларуси и непосредственно на территории России.

"Каждый аэродром может принимать определенные типы авиации. Для россиян важно рассредоточение тактической авиации по разным аэродромам, чтобы иметь разные варианты и разные дистанции до тех объектов, которые противник собирается атаковать", - сказал Игнат.

Украина может прекратить этот террор со стороны оккупантов, но для этого необходима военная помощь от Запада. В ВСУ убеждены, что ракетные удары по Украине прекратятся, как только защитники получат дальнобойное оружие.

"Украина уже не раз говорила, что действительно нам нужно иметь на вооружении определенные типы дальнобойного оружия, которым мы могли бы сдерживать врага на том или ином направлении", - добавил Юрий Игнат.

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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