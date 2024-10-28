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РФ бросает раненых в наступление на Востоке: оккупанты отказываются идти в бой - ГУР

Юрий Берендий
28 октября 2024, 13:36
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Российские оккупанты жалуются на отсутствие укрытий от украинских дронов и из-за деморализации отказываются идти в бой, отметили в ГУР.
РФ бросает раненых в наступление на Востоке: оккупанты отказываются идти в бой - ГУР
Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой / Коллаж Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кратко:

  • Россияне усилили наступательные действия неподалеку от Лимана
  • Деморализованные оккупанты отказываются идти в бой

Командование российских оккупационных войск на фоне значительных потерь среди личного состава на Лиманском направлении бросает в наступление раненых военнослужащих ВС РФ. Об этом говорится в сообщении ГУР.

Российская оккупационная армия пытается усилить наступательные действия вблизи города Лиман в Донецкой области. Для этого были переброшены дополнительные штурмовые подразделения 283-го и 488-го мотострелковых полков ВС РФ.

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Однако, украинские защитники нанесли серьезные потери этим нововведенным силам, и некоторые штурмовые группы потеряли боеспособность.

"Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой - жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов", - говорится в сообщении.

Разведка сообщает, что командование оккупантов для продолжения наступления использует давление, принуждение и запугивание, а в атаки бросают даже легко раненых солдат.

Лиман инфографика Главред
Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

Когда освободили Лиман

Первого октября 2022-го года украинские войска вошли в Лиман и освободили город от российских оккупантов, а второго октября Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен.

После освобождения Лимана в нем обнаружены массовые захоронения. По предварительным данным, в одном из них похоронено около 200 гражданских, а в другом по крайней мере 20 украинских военнослужащих. Полиция начала эксгумацию, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские силы вблизи Кругляковки на Купянщине имеют задачуудержать позиции на левом берегу реки Оскол для дальнейшего расширения плацдарма. Об этом сообщил командир ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Директор компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что российские войска могут вскоре попытаться окружить Курахово с юга и севера, используя большие полудуги.

Российские оккупанты захватили город Горняк в Покровском районе Донецкой области, а также продвинулись в Селидово, которое пытаются взять в окружение, сообщили аналитики проекта DeepState.

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